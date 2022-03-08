WADA призвало продолжить проверять россиян на допинг

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало продолжить тестирование россиян на допинг. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменов будут проверять как в России, так и за рубежом. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подтвердило возможность своевременно доставлять допинг-пробы в аккредитованные лаборатории в Европе.

Также российские спортсмены должны продолжать предоставлять информацию о своем местонахождении. Отмечается, что решение было принято с целью максимально сохранить целостность глобальной антидопинговой системы с учетом обстоятельств.