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1 час назад

WADA призвало продолжить проверять россиян на допинг

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало продолжить тестирование россиян на допинг. Об этом сообщает РИА Новости.

WADA призвало продолжить проверять россиян на допинг
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Спортсменов будут проверять как в России, так и за рубежом. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подтвердило возможность своевременно доставлять допинг-пробы в аккредитованные лаборатории в Европе.

Также российские спортсмены должны продолжать предоставлять информацию о своем местонахождении. Отмечается, что решение было принято с целью максимально сохранить целостность глобальной антидопинговой системы с учетом обстоятельств.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Международный олимпийский комитет и WADA добивались отстранения спортсменки, но Спортивный арбитражный суд допустил россиянку до соревнований, где она заняла четвертое место.

Зимние виды спорта,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
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