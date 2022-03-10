Паралимпийские игры "Мы вместе. Спорт" пройдут с 18 по 21 марта

"Ханты-Мансийск готов к проведению зимних Игр паралимпийцев, они пройдут с 18 по 21 марта, - сказал Чернышенко. - В регионе есть вся необходимая спортивная и городская инфраструктура, соответствующая международным стандартам. Объекты для проведения состязаний расположены недалеко друг от друга, поэтому проблем с транспортной логистикой не возникнет, климат в этот период также подходит для соревнований. Паралимпийцы - гордость России, и мы сделаем все, чтобы и спортсмены, и болельщики получили колоссальное удовольствие от этих Игр и ощутили гордость за нашу страну".