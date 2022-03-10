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3 часа назад

Паралимпийские игры "Мы вместе. Спорт" пройдут с 18 по 21 марта

ТАССТАССиещё 12

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Паралимпийские игры "Мы вместе. Спорт" пройдут в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Паралимпийские игры "Мы вместе. Спорт" пройдут с 18 по 21 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ханты-Мансийск готов к проведению зимних Игр паралимпийцев, они пройдут с 18 по 21 марта, - сказал Чернышенко. - В регионе есть вся необходимая спортивная и городская инфраструктура, соответствующая международным стандартам. Объекты для проведения состязаний расположены недалеко друг от друга, поэтому проблем с транспортной логистикой не возникнет, климат в этот период также подходит для соревнований. Паралимпийцы - гордость России, и мы сделаем все, чтобы и спортсмены, и болельщики получили колоссальное удовольствие от этих Игр и ощутили гордость за нашу страну".

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Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что в играх примут участие и белорусские спортсмены.

"Наша сборная с позитивным настроем готовится к турниру, - сказал Рожков. - Подтвердили свою готовность и белорусские спортсмены - они также станут участниками игр "Мы вместе. Спорт". Эти Игры станут подтверждением того, что спорт объединяет и вдохновляет, что сложные ситуации только стимулируют нас на создание новых ярких событий, которые привлекут внимание спортивной общественности и всех наших болельщиков".

Министр спорта России Олег Матыцин подчеркнул, что Ханты-Мансийск хорошо подходит для проведения соревнований такого уровня.

"Город имеет богатый опыт проведения крупных турниров - Сурдлимпийских игр, этапов Кубка мира по биатлону, соревнований по следж-хоккею, сноуборду. Могу отметить местных болельщиков - здесь всегда горячо принимают и поддерживают спортсменов. Уверен, что игры "Мы вместе. Спорт" станут ярким завершением сложного паралимпийского цикла", - сказал Матыцин.

На Играх планируется проведение соревнований в шести видах спорта - в лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее. Соревнования пройдут с российским флагом и гимном. Размер вознаграждения победителям и призерам зимних Игр паралимпийцев будет таким же, каким он планировался по итогам Игр в Пекине, - 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей за серебряную и 1,7 млн рублей за бронзовую.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. 2 марта команды России и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако спустя 17 часов Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх.

Зимние виды спорта,Олег Матыцин,Дмитрий Чернышенко,Павел Рожков,
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