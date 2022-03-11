Бах: Россия и Беларусь нарушили олимпийское перемирие

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

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Две недели назад МОК призвал исключать россиян и белорусов из участников международных турниров, или позволять им выступать под нейтральными флагами.

«Мы будем продолжать разоблачать людей и организации, ответственные за нарушение олимпийского перемирия, поэтому спортивные соревнования или мероприятия не должны проходить на территории Российской Федерации или Республики Беларусь», – приводит слова Баха пресс-служба МОК», – тот, кто так грубо нарушает олимпийское перемирие политическими и даже военными средствами, не может осуждать последствия как политически мотивированные».

Он также отметил, что МОК не допустит появления любых символов стран России и Беларуси на международных соревнованиях, а аргументы о «политизации спорта» не будут восприниматься организацией.

С начала специальной военной операции в России отменили четыре международных турнира. Так, Кубок мира по ски-кроссу не состоится в Челябинской области, Кубок мира по натурбану в Москве также не пройдет, теннисный турнир и чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе тоже отменен на территории России.