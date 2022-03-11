Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
1 час назад

Бах заявил, что Россия и Беларусь нарушили олимпийское перемирие

Спорт день за днемСпорт день за днемиещё 6

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Бах: Россия и Беларусь нарушили олимпийское перемирие
Фото:  EPA / VOSTOCK Photo EPA / VOSTOCK Photo

Две недели назад МОК призвал исключать россиян и белорусов из участников международных турниров, или позволять им выступать под нейтральными флагами.

«Мы будем продолжать разоблачать людей и организации, ответственные за нарушение олимпийского перемирия, поэтому спортивные соревнования или мероприятия не должны проходить на территории Российской Федерации или Республики Беларусь», – приводит слова Баха пресс-служба МОК», – тот, кто так грубо нарушает олимпийское перемирие политическими и даже военными средствами, не может осуждать последствия как политически мотивированные».

Он также отметил, что МОК не допустит появления любых символов стран России и Беларуси на международных соревнованиях, а аргументы о «политизации спорта» не будут восприниматься организацией.

С начала специальной военной операции в России отменили четыре международных турнира. Так, Кубок мира по ски-кроссу не состоится в Челябинской области, Кубок мира по натурбану в Москве также не пройдет, теннисный турнир и чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе тоже отменен на территории России.

Российские футбольные команды не допустили к участию в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, а национальную сборную по футболу исключили из участников чемпионата мира.

Зимние виды спорта,Томас Бах,УЕФА,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители