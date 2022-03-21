«Мы вместе»: Игры паралимпийцев в Ханты-Мансийске завершились триумфом сборной России

Игры паралимпийцев в Ханты-Мансийске завершились триумфом сборной России. У команды – 106 медалей, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.

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Игры «Мы вместе» в столице Югры по уровню организации, эмоциям и даже результатам не уступили пекинской Паралимпиаде, и в чем-то даже превзошли ее. В соревнованиях принимали участие пять сборных, которые соревновались в шести видах спорта, и российские паралимпийцы оказались вне конкуренции – сверхуверенная победа в общем зачете: 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей. Без побед в Ханты-Мансийске не остались и представители Беларуси и Армении. И, конечно, знаковым событием прошедших Игр стало то, что российская команда впервые за долгое время выступала под своим флагом и гимном.

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«Мы думаем, что это круто, и что мы утерли нос некоторым товарищам, которые не дали нашим ребятам и белорусам выступить в Пекине», – поделилась волонтер Ольга Антонова.

Игры «Мы вместе» были организованы на высочайшем уровне. Более 150 волонтеров помогали болельщикам ориентироваться в том изобилии соревнований, которое было представлено программой. Специально был проведен капитальный ремонт гостиницы «Олимпийская», в которой размещались участники соревнований. Спортсменам были предоставлены все удобства, включая трехразовое горячее питание по принципу «шведского стола», которое полностью удовлетворяло потребностям атлетов, ведь во время таких ответственных стартов необходимо потреблять до 10 тысяч калорий в день. Одним из главных героев Игр «Мы вместе» стал лыжник Иван Голубков. 26-летний спортсмен в Ханты-Мансийске взял четыре золотые и две серебряные награды.

Рано или поздно об Иване наверняка будет снят фильм, ведь вся его жизнь – это история преодолений и побед. Голубков родился с врожденной патологией нижних конечностей, и мать с отцом отказались от него. Так Иван Голубков попал в местный дом ребенка. Почти сразу в его жизнь вошел спорт, которому он и посвятил всего себя. Уже в 18 лет ему было присвоено высокое спортивное звание – «мастер спорта России», а в последствии Иван шесть раз становился чемпионом мира.