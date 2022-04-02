Россиянин объяснил дисквалификацию спортсменов на Олимпиаде-2022 заговором

Российский прыгун с трамплина Евгений Климов, завоевавший серебряную медаль на Зимних Олимпийских играх в Пекине, заявил в интервью «Матч ТВ», что возможной причиной дисквалификации некоторых команд на соревнованиях мог стать заговор со стороны соперников. Об этом пишет РИА «Новости».
«За эту зиму у российских спортсменов было около семи дисквалификаций. У меня тоже в декабре. Поэтому к Олимпиаде мы подошли в полностью соответствующих регламенту комбинезонах. У других, видимо, произошло наоборот: к ним лояльнее относились в течение сезона, но жестко проверили на Олимпиаде», - рассказал Евгений.
По его мнению, причина заключается в том, что спортсмены специально или намеренно выдали важную информацию.
«Ходят разговоры, что одна команда рассказала про другую секретную информацию, и их начали проверять жестко. В результате пошла цепная реакция. Всех проверили и дисквалифицировали», - сообщил спортсмен.