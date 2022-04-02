Россиянин объяснил дисквалификацию спортсменов на Олимпиаде-2022 заговором

«За эту зиму у российских спортсменов было около семи дисквалификаций. У меня тоже в декабре. Поэтому к Олимпиаде мы подошли в полностью соответствующих регламенту комбинезонах. У других, видимо, произошло наоборот: к ним лояльнее относились в течение сезона, но жестко проверили на Олимпиаде», - рассказал Евгений.