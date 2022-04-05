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1 час назад

Резцова-старшая пожаловалась на Вяльбе

Вероника Полынина

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова оценила шансы своей дочери, биатлонистки Кристины Резцовой, в лыжных гонках.

Резцова-старшая пожаловалась на Вяльбе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью «Комсомольской правде» Резцова-старшая выразила уверенность, что Кристина могла бы добиться успеха в лыжах, но ее переходу помешала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Она бы и в лыжах многих, я думаю, уделала бы. Ход у нее просто вышка. Вяльбе там начала… выделываться», - сказала Анфиса Резцова.

По ее словам, переходить из биатлона в лыжи труднее, чем наоборот, однако Кристине «захотелось бы так попробовать».

Ранее Елена Вяльбе рассказала, что Кристина Резцова подавала заявку на участие в чемпионате России по лыжным гонкам, но ее не допустили, потому что она приписана к другому виду спорта.

Кристина Резцова по итогам сезона заняла первое место в рейтинге Союза биатлонистов России. На Олимпийских играх в Пекине спортсменка завоевала серебряную и бронзовую медали в эстафетах. На завершившемся на днях чемпионате России стала первой в масс-старте.

Анфиса Резцова становилась олимпийской чемпионкой и в лыжных гонках (1988), и в биатлоне (1992,1994).

Зимние виды спорта,Елена Вяльбе,
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