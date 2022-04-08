Российских саночников допустили до международных соревнований

Глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию организации на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Как пишет ТАСС, глава федерации подчеркнула, что согласно уставу FIL не имел права не допускать россиян к турнирам.
«Позавчера состоялось заседание арбитражного суда FIL, на котором присутствовали представители исполкома международной федерации, три арбитра и исполнительный директор нашей федерации Станислав Тюрин вместе с адвокатами. Мы считаем, что согласно уставу исполком FIL не имел права отстранять наших спортсменов от участия в международных стартах, а наших представителей в рабочих группах международной федерации — от работы. Также считаем несправедливым запрет на проведение международных соревнований в России», — подчеркнула Гарт.
Также в своих правах восстановлены представители ФССР в комиссиях FIL, спортивные функционеры и официальные лица, отменен запрет на проведение Россией мероприятий, которые были разрешены организацией.
Напомним, что 2 марта FIL временно отстранил российских спортсменов от участия международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. Причиной для этого стала рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК). Также организация приняла решение запретить проведение в России международных турниров, а представителям России запретили деятельность в составе рабочих групп FIL.