Мощнейший скандал в российском фристайле. Чемпионка обвинила федерацию в вымогательстве

Анастасия Таталина рассказала о требованиях сдавать половину призовых. А её мама сообщила о домогательствах к дочери со стороны тренера.

Фото: RICHARD HEATHCOTE/GETTY IMAGES RICHARD HEATHCOTE/GETTY IMAGES

В российском фристайле полыхнул крупнейший скандал, который грозит серьёзными разбирательствами на всех уровнях. Чемпионка мира 2021 года в биг-эйре Анастасия Таталина обвинила старшего тренера сборной России Никиту Васильева в вымогательстве призовых. Мама спортсменки Оксана Таталина добавила, что Васильев делал её дочери предложения интимного характера. Сама чемпионка написала открытое письмо министру спорта Олегу Матыцину.

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«Выиграл – отдай половину»

Письмо Таталиной – огромное. В нём рассказывается обо всех проблемах, которые спортсменка испытывала, по её мнению, по вине федерации фристайла России. Вот небольшая выдержка.

«Сразу после награждения на ЧМ-2021 и на протяжении трёх месяцев старший тренер сборной Никита Васильев требовал от меня перевода денежных средств в федерацию, ссылаясь на внегласное правило. В конфликт пришлось вмешаться моим родителям, где в личном разговоре Васильев ещё раз разъяснил действующее правило в федерации: выиграл — отдай 50 %.

И озвучил, что в его обязанности не входит тренировать и готовить меня к ОИ. И это за семь месяцев до Олимпиады… Мне для разрешения конфликта было рекомендовано извиниться перед тренерами и в добровольном порядке помочь нуждам федерации. Конфликт был вынесен на уровень руководства федерации фристайла в лице президента Алексея Курашова, главного тренера Михаила Носова, тренеров сборной Никиты Васильева и Даниила Калачёва, по итогам чего мне был объявлен бойкот. Как подтверждение — намеренный срыв моей предолимпийской подготовки.

Со мной прекратили всякое общение, на официальном сайте федерации и в социальных сетях обо мне нет ни одного упоминания, начиная с 2021 года. Даже ни одной фотографии — как будто меня не существует. Дошло до того, что, находясь на сборе, команда фотографировалась без меня. Никакой поддержки со стороны федерации ни до, ни после Олимпиады не было и нет», — написала Анастасия.

На самом деле, на сайте федерации профайл Анастасии Таталиной рабочий и с фотографией.

Личный тренер спортсменки Евгений Серов подтвердил слова подопечной.

«Полностью согласен с Настей. Федерация фристайла в нынешнем составе — нерабочий орган по развитию вида спорта. Тренеры сборной противопоставляют себя региональным. Они там сами по себе, нас никто не приглашает. Мало того, отстраняют, напрямую общаются со спортсменом. Раньше у нас были коллективные решения сборных команд, совместная подготовка. Сейчас это всё делается силами двух-трёх человек, которые, прежде всего, заботятся не о спорте. Главное, чтобы они были на работе. Никогда раньше в Федерации фристайла России никто никаких денег не требовал. Наоборот, пытались сделать поощрительные премии», — сказал Серов «Чемпионату».

«Она сама виновата»

Её мама Оксана Таталина пошла дальше. Она рассказала, что вымогательством дело не ограничилось.

«Начиная с 2016-2017 годов, когда Настя попала в сборную, отношения со стороны Васильева были панибратскими. Всё зависело от настроения Васильева и тренера Даниила Калачёва. В их речи всегда присутствовали матерные слова, это считалось нормой. Морально-нравственные принципы для Васильева вообще отсутствуют… Пошлые шутки, предложения интимного характера со стороны Васильева, особенно в сезоне 2019 года, стали причиной серьёзной травмы Анастасии.

Начиная со старта сезона 2019 года всё внимание со стороны тренерского штаба было направлено на внешний вид Анастасии. Они считали, что у неё лишний вес, не те формы, которые они хотели бы видеть. Васильев настраивал сокомандников по сборной, те распространяли лживую информацию об Анастасии. Находясь в стрессовом состоянии, она продолжала тренироваться, и, приехав на очередной Кубок мира в Австрию в конце ноября, она на официальной тренировке получила серьёзную травму. Было операционное вмешательство. На наш вопрос о том, кто несёт ответственность за травму и здоровье спортсменки во время её нахождения в сборной, Васильев ответил: «Она сама виновата». Очень удобная позиция», — цитирует Оксану Таталину «Спорт-экспресс».

В 2019 году Анастасии Таталиной было 18 лет.

«Это выглядит подло»

Президент ФФР Алексей Курашов, совсем недавно переизбранный на очередной четырёхлетний срок, ответил на все обвинения со стороны спортсменки, её тренера и родителей.

«Я на протяжении всего времени, что работаю в ФФР, общался напрямую и с Настей, и с её родителями при встрече. Последняя наша встреча была осенью. Вызывают недоумение и вопросы, почему её мать сделала такое заявление в СМИ. Данное обвинение очень серьёзное и должно иметь под собой факты. Мы бы хотели, чтобы это было сделано. Я считаю, что её слова не соответствуют действительности. Конечно, это выглядит как оскорбление.

Именно Настя, как никто другой, получала всё на протяжении последних лет для своей спортивной подготовки, даже выполнялись её бытовые просьбы тренерским штабом и ФФР, а также помогали безвозмездно финансово. Всё это выглядит крайне подло, и причина кроется в чём-то другом. Я не исключаю, что эти заявления в прессе созданы на личной почве и преследуют под собой другую цель», — сказал Курашов «Чемпионату».

«Письмо вызывает недоумение. Уж кому-кому, но Насте Таталиной на что-то жаловаться… Выглядит лицемерно. Она всегда была всем обеспечена, никакого бойкота не объявлялось. За последние два года Настя очень изменилась в плане отношения к сокомандникам, тренерскому штабу. Мы всячески пытались сохранить хорошую атмосферу в команде, порой даже шли навстречу по каким-то её неспортивным просьбам.

Действительно, по осени 2021 года мы обсуждали вопросы, но никакого бойкота не объявляли. Выглядит всё как провокация. Никаких правил по поводу призовых нет и никогда не было», — продолжил Курашов.