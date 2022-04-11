Чемпионка мира по фристайлу рассказала о телеграмме от Путина

«Я обратилась к министру спорта, чтобы изменить ситуацию. У меня есть предложения по развитию фристайла, есть готовые решения. В федерации их даже не хотели слышать, это превращалось в насмешку. Поэтому я и обратилась к министру спорта. Я выступаю за Россию, и была горда, когда президент РФ Владимир Владимирович Путина прислал мне телеграмму после победы на чемпионате мира. Весь мир был в шоке, что наш президент так поддерживает спортсменов. Я хочу продолжать выступать за свою страну», — сказала Таталина.