Чемпионка мира по фристайлу рассказала о телеграмме от Путина

Действующая чемпионка мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр Анастасия Таталина, опубликовавшая открытое письмо министру спорта России Олегу Матыцину, заявила, что не планирует менять спортивное гражданство. Ее слова приводит Sports.ru.
«Я обратилась к министру спорта, чтобы изменить ситуацию. У меня есть предложения по развитию фристайла, есть готовые решения. В федерации их даже не хотели слышать, это превращалось в насмешку. Поэтому я и обратилась к министру спорта. Я выступаю за Россию, и была горда, когда президент РФ Владимир Владимирович Путина прислал мне телеграмму после победы на чемпионате мира. Весь мир был в шоке, что наш президент так поддерживает спортсменов. Я хочу продолжать выступать за свою страну», — сказала Таталина.
Ранее спортсменка через «Спорт-Экспресс» обратилась к министру спорта России. В своем открытом письме Таталина полностью раскритиковала Федерацию фристайла РФ, обвинив в вымогательстве и унижениях.