Назван размер зарплат фристайлистов сборной России

— Некоторые спортсмены перечисляют на карточку. Речь идет про тренеров, про сервис, кто-то не дает. Кто-то массажисту отчисляет 100-200 евро. Я считаю, это нормально. Как формализовать отмену этого? В виде какого документа?

Фристайл — не национальный вид спорта, как другие зимние виды. С учетом тех результатов, которых достигают спортсмены, неплохие зарплаты у них и у тренеров. Ежемесячная зарплата спортсмена — 150 тысяч рублей, плюс президентская стипендия — 52 тысячи. Плюс атлет получает в регионе деньги. Доход официальный получается около 300 тысяч. Призовые на Кубке мира — 11 тысяч швейцарских франков за первое место, то есть почти миллион рублей, — сказал Курашов в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».