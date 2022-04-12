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7 часов назад

Глава Федерации фристайла России назвал зарплаты спортсменов сборной

Матч ТВ

Ведущие фристайлисты сборной России получают ежемесячно около 300 тысяч рублей без учета призовых на международных соревнованиях, сообщил глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.

Назван размер зарплат фристайлистов сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее фристайлистка национальной команды Анастасия Таталина в письме сообщила, что старший тренер сборной России Никита Васильев просил спортсменку перевести часть призовых в федерацию. Министр спорта Олег Матыцин взял ситуацию с письмом Таталиной под личный контроль. Ранее Курашов заявил, что спортсменов не принуждают отчислять средства тренерам.

— Некоторые спортсмены перечисляют на карточку. Речь идет про тренеров, про сервис, кто-то не дает. Кто-то массажисту отчисляет 100-200 евро. Я считаю, это нормально. Как формализовать отмену этого? В виде какого документа?
Фристайл — не национальный вид спорта, как другие зимние виды. С учетом тех результатов, которых достигают спортсмены, неплохие зарплаты у них и у тренеров. Ежемесячная зарплата спортсмена — 150 тысяч рублей, плюс президентская стипендия — 52 тысячи. Плюс атлет получает в регионе деньги. Доход официальный получается около 300 тысяч. Призовые на Кубке мира — 11 тысяч швейцарских франков за первое место, то есть почти миллион рублей, — сказал Курашов в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Зимние виды спорта,Алексей Курашов,Олег Матыцин,Никита Васильев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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