Российским скелетонистам отказываются выплачивать призовые

"Я не получила призовые от международной федерации не только за олимпийский, но даже и за предолимпийский сезон, - сказала Никитина. - В таком же положении оказались все наши скелетонисты и бобслеисты. В международной федерации нам сказали, что мы не получаем деньги из-за того, что ребята-бобслеисты не вернули призовые за аннулированные позднее результаты. И что если у них денег нет, то нам выплачивать все придется до тех пор, пока не будет перекрыта вся задолженность, размер которой мне неизвестен".