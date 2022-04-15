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4 часа назад

Международный союз конькобежцев лишит Россию права на проведение турниров

Lenta.ruиещё 4

Международный союз конькобежцев (ISU) временно лишит Россию и Белоруссию права проведения международных соревнований. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на письмо организации.

Международный союз конькобежцев лишит РФ права на проведение турниров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, санкции будут введены в случае одобрения от иностранных национальных федераций. В этом случае российский этап серии Гран-при сезона-2022/2023 не будет включен в календарь. Кроме того, представителям России и Белоруссии хотят запретить выдвигать свои кандидатуры на должности в ISU. Вопросы будут обсуждаться на заседании совета ISU 24 апреля.

30 марта хореограф и тренер Илья Авербух предрек смену гражданства российскими фигуристами в случае длительной изоляции. По его мнению, обособленность никогда не способствует прогрессу.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Из-за санкций спортсмены не смогли принять участие в чемпионате мира-2022.

Зимние виды спорта,Илья Авербух,
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