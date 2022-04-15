Международный союз конькобежцев лишит РФ права на проведение турниров

Международный союз конькобежцев (ISU) временно лишит Россию и Белоруссию права проведения международных соревнований. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на письмо организации.

По информации источника, санкции будут введены в случае одобрения от иностранных национальных федераций. В этом случае российский этап серии Гран-при сезона-2022/2023 не будет включен в календарь. Кроме того, представителям России и Белоруссии хотят запретить выдвигать свои кандидатуры на должности в ISU. Вопросы будут обсуждаться на заседании совета ISU 24 апреля.

30 марта хореограф и тренер Илья Авербух предрек смену гражданства российскими фигуристами в случае длительной изоляции. По его мнению, обособленность никогда не способствует прогрессу.