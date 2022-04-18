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1 час назад

Сборная России по скелетону начнет подготовку к новому сезону 22 мая в Кисловодске

ТАСС

Сборная России по скелетону планирует начать централизованно готовиться к новому сезону 22 мая на базе в Кисловодске. Об этом ТАСС в понедельник сообщил старший тренер национальной команды Денис Алимов.

Сборная России по скелетону начнет подготовку к новому сезону
Фото: ТАССТАСС

"Мы планируем с 22 мая провести восстановительный сбор в Кисловодске, - сказал Алимов. - В июне у нас будет сбор на базе "Юг Спорт" в Сочи, в июле продолжим подготовку на рельсовой эстакаде в городе Павловск Воронежской области, в августе переберемся на базу в подмосковном Парамонове".

На Олимпийских играх в Пекине российским скелетонистам не удалось завоевать ни одной медали. Победитель Игр-2014 в Сочи Александр Третьяков в столице Китая показал четвертый результат, Евгений Рукосуев - шестой, Даниил Романов - 23-й. Никита Трегубов, выигравший четыре года назад на Олимпиаде в Южной Корее серебряную медаль, не смог выступить в Пекине из-за заражения коронавирусом незадолго до отлета на соревнования. По этой же причине пропустил Игры-2022 и еще один российский скелетонист - Владислав Семенов.

У женщин лучший результат показала Юлия Канакина (11-е место), Алина Тарарыченкова была 15-й, двукратный бронзовый призер ЧМ-2021 Елена Никитина в Пекине показала 16-й результат.

Главный стартом сезона-2022/23 станет чемпионат мира, который пройдет в феврале 2023 года в швейцарском Санкт-Морице.

Зимние виды спорта,Денис Алимов,Евгений Рукосуев,Юлия Канакина,Никита Трегубов,Владислав Семенов,Даниил Романов,Александр Третьяков,Елена Никитина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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