Сборная России по скелетону начнет подготовку к новому сезону

"Мы планируем с 22 мая провести восстановительный сбор в Кисловодске, - сказал Алимов. - В июне у нас будет сбор на базе "Юг Спорт" в Сочи, в июле продолжим подготовку на рельсовой эстакаде в городе Павловск Воронежской области, в августе переберемся на базу в подмосковном Парамонове".

На Олимпийских играх в Пекине российским скелетонистам не удалось завоевать ни одной медали. Победитель Игр-2014 в Сочи Александр Третьяков в столице Китая показал четвертый результат, Евгений Рукосуев - шестой, Даниил Романов - 23-й. Никита Трегубов, выигравший четыре года назад на Олимпиаде в Южной Корее серебряную медаль, не смог выступить в Пекине из-за заражения коронавирусом незадолго до отлета на соревнования. По этой же причине пропустил Игры-2022 и еще один российский скелетонист - Владислав Семенов.