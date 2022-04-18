Александра Трусова объявила о намерении разучить пятерной прыжок

«Пять четверных я делала для того, чтобы выигрывать соревнования. Конечно, очень хотелось первой их сделать. Поэтому я добавляла и добавляла. Мне очень сложно на месте стоять. Мне нужно учить что-то новое, мне это нравится», — добавила Александра.