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1 час назад

«Я на пике своего спада». Косторная — о том, почему не расстроилась отмене ЧМ-2020

Чемпионат.comиещё 1

Фигуристка Алёна Косторная рассказала, почему не расстроилась из-за отмены чемпионата мира — 2020.

Косторная рассказала, почему не расстроилась отмене ЧМ-2020
Фото: ТАССТАСС

В сезоне-2019/2020 она стала победительницей финала Гран-при и чемпионкой Европы.

«Была шутка, знаете как — я на пике своего спада (смеётся). У меня была травма, она была перед чемпионатом Европы ещё, и я уже начала лечить эту травму, была в непонятной, плавающей позиции. Я как могла себя заставляла, надо было довести сезон до конца. И когда отменили чемпионат мира, я сильно от этого не пострадала. Думала: «Ну и отлично», — рассказала Косторная в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

После сезона-2019/2020 Косторная перешла в академию «Ангелы Плющенко», но уже после финала Кубка России вернулась к Этери Тутберидзе. Весной 2022 года Алёна вновь сменила наставника — теперь она тренируеся у Елены Буяновой.

Зимние виды спорта,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Елена Буянова,
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