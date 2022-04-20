Косторная рассказала, почему не расстроилась отмене ЧМ-2020

«Была шутка, знаете как — я на пике своего спада (смеётся). У меня была травма, она была перед чемпионатом Европы ещё, и я уже начала лечить эту травму, была в непонятной, плавающей позиции. Я как могла себя заставляла, надо было довести сезон до конца. И когда отменили чемпионат мира, я сильно от этого не пострадала. Думала: «Ну и отлично», — рассказала Косторная в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».