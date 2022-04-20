В прыжках на льду появится новый элемент

К элементу будут предъявляться следующие требования: должно быть выполнено не менее трех прыжков подряд (одинаковых или разных), прыжок должен быть не более полутора оборотов, отрыв ото льда во время исполнения не должен превышать по времени три секунды, между прыжками может быть не более трех шагов.