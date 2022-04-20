В прыжках на льду появится новый элемент

Международный союз конькобежцев (ISU) ввел новый хореографический элемент для танцев на льду – прыжки с помощью ассистирующего партнера.
Правила опубликованы на сайте организации.
К элементу будут предъявляться следующие требования: должно быть выполнено не менее трех прыжков подряд (одинаковых или разных), прыжок должен быть не более полутора оборотов, отрыв ото льда во время исполнения не должен превышать по времени три секунды, между прыжками может быть не более трех шагов.
Исполнять прыжки может любой из партнеров.