Жена Мишина рассказала о состоянии фигуриста Семененко

«Но надо еще какой-то период пробыть в больнице. Женя может встать с койки, самостоятельно ходит по палате. Отвечает на звонки, пишет смски. Женя бодр. Ему хочется домой, но пока нужно немного потерпеть. Насчет выписки разговоров пока нет. Мы даже врачей об этом не спрашивали, потому что лучше еще остаться в больнице. Это же не мы решаем и рекомендуем», — отметила Мишина.