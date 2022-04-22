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2 часа назад

Жена Мишина рассказала о состоянии фигуриста Семененко

Елена Прошина

Супруга тренера Алексея Мишина Татьяна рассказала о состоянии фигуриста Евгения Семененко, получившего травму на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

Жена Мишина рассказала о состоянии фигуриста Семененко
Фото: ТАССТАСС

В беседе со Sport24 она отметила, что спортсмен уже чувствует себя намного лучше.

По словам Мишиной, Семененко перестали мучить головные боли, кт не выявила серьезных повреждений.

«Но надо еще какой-то период пробыть в больнице. Женя может встать с койки, самостоятельно ходит по палате. Отвечает на звонки, пишет смски. Женя бодр. Ему хочется домой, но пока нужно немного потерпеть. Насчет выписки разговоров пока нет. Мы даже врачей об этом не спрашивали, потому что лучше еще остаться в больнице. Это же не мы решаем и рекомендуем», — отметила Мишина.

Напомним, что 16 апреля во время исполнения четверного прыжка на шоу «Союз чемпионов» Семененко упал и ударился головой о лед. Фигурист несколько раз попытался встать и продолжить выступление, но не смог удержаться на ногах. Спортсмен собирался покинуть лед при помощи врачей, но упал на сидящих в первом ряду зрителей. Его унесли с арены на носилках, после чего экстренно доставили в больницу.

Зимние виды спорта,Евгений Семененко,Алексей Мишин,Евгений Плющенко,
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