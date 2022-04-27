Степанова извинилась перед Валиевой за резкие слова о ней

«Извинилась перед Камилой Валиевой. В прямом эфире не сумела подобрать нужные слова о событиях на Олимпиаде, всё прозвучало совершенно неоправданно резко. Была неправа! Если хотите знать, это чуть ли не единственная сказанная мной публично вещь, о которой я жалею. И ещё это урок на будущее: стройнее формулировать мысли.