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1 час назад

Вероника Степанова извинилась перед Камилой Валиевой за резкие слова о ней в прямом эфире

Чемпионат.comиещё 3

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова извинилась перед чемпионкой ОИ-2022 в командных соревнованиях фигуристов, россиянкой Камилой Валиевой.

Степанова извинилась перед Валиевой за резкие слова о ней
Фото: sports.rusports.ru

Напомним, на Играх в Пекине в допинг-пробе Валиевой обнаружили запрещённое вещество. Вчера, 26 апреля, Степанова, комментируя ситуацию с Камилой, высказала мнение, что та сама виновата и что спортсмен отвечает за то, что попадает в его организм.

«Извинилась перед Камилой Валиевой. В прямом эфире не сумела подобрать нужные слова о событиях на Олимпиаде, всё прозвучало совершенно неоправданно резко. Была неправа! Если хотите знать, это чуть ли не единственная сказанная мной публично вещь, о которой я жалею. И ещё это урок на будущее: стройнее формулировать мысли.

Станем ли мы Камилой друзьями? Она очень интересная, несколько часов в Кремле нас сдружили, но тренировочный график нам вряд ли позволит часто встречаться. Во всяком случае она классная и в ней сразу виден атлет самого высокого уровня», — написала Степанова в своём тел

Зимние виды спорта,Камила Валиева,Вероника Степанова,
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