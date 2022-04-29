Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту завершил карьеру

– Ну это уже если совсем уходить в сослагательное наклонение. Прямо сейчас все предельно логично. В моей жизни было несколько периодов, когда я брал короткую паузу – на месяц, на пару месяцев в карьере и возвращался. Иногда даже катался потом один, но возвращался, включался, перезагружался и снова добирался до хорошего уровня. Цели меняли, меняли задачи и получалось как-то вработаться в это, что ли. Но не сейчас, нет. Сейчас уже не выходит, – сказал спортсмен.