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2 часа назад

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков завершил карьеру

Sports.ruиещё 1

Российский конькобежец Денис Юсков объявил о завершении спортивной карьеры.

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту завершил карьеру
Фото: ТАССТАСС

– Мне кажется предельно логичным мое решение закончить карьеру сейчас, тем более в нынешних обстоятельствах, когда международных соревнований на горизонте не предвидится, а только Кубок и чемпионат России. Пропустил довольно много, на прежний уровень вернуться было бы тяжело. Так что все вполне логично, так ведь?

– Не все. По логике должно быть золото на 1500 м в Пхенчхане.

– Ну это уже если совсем уходить в сослагательное наклонение. Прямо сейчас все предельно логично. В моей жизни было несколько периодов, когда я брал короткую паузу – на месяц, на пару месяцев в карьере и возвращался. Иногда даже катался потом один, но возвращался, включался, перезагружался и снова добирался до хорошего уровня. Цели меняли, меняли задачи и получалось как-то вработаться в это, что ли. Но не сейчас, нет. Сейчас уже не выходит, – сказал спортсмен.

32-летний Юсков – трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Он пропустил олимпийский сезон из-за проблем с коленом.

Зимние виды спорта,Денис Юсков,
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