Призеры Олимпиады-2022 встретятся с министром обороны Шойгу

Сегодня состоится встреча министра обороны РФ с победителями и призерами Олимпиады-2022, представляющими ЦСКА.
Мероприятие начнется в 17:00 по Москве. Перед его началом спортсмены пройдут инструктаж, а также посетят музей.
ЦСКА представляют лыжники Юлия Ступак, Алексей Червоткин, Александр Терентьев; биатлонисты Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Цветков и Карим Халили; конькобежцы Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, саночница Татьяна Иванова, фигурист Марк Кондратюк, фристайлистка Анастасия Смирнова.