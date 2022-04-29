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1 час назад

Логинов, Латыпов, Резцова, Ступак, Кондратюк и другие призеры Олимпиады-2022 встретятся с министром обороны Шойгу

Sports.ru

Сегодня состоится встреча министра обороны РФ с победителями и призерами Олимпиады-2022, представляющими ЦСКА.

Призеры Олимпиады-2022 встретятся с министром обороны Шойгу
Фото: ТАССТАСС

Мероприятие начнется в 17:00 по Москве. Перед его началом спортсмены пройдут инструктаж, а также посетят музей.

ЦСКА представляют лыжники Юлия Ступак, Алексей Червоткин, Александр Терентьев; биатлонисты Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Цветков и Карим Халили; конькобежцы Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, саночница Татьяна Иванова, фигурист Марк Кондратюк, фристайлистка Анастасия Смирнова.

Зимние виды спорта,Даниил Алдошкин,Ульяна Нигматуллина,Марк Кондратюк,Юлия Ступак,Ирина Казакевич,Кристина Резцова,Алексей Червоткин,Эдуард Латыпов,Руслан Захаров,Анастасия Смирнова,Сергей Трофимов,Александр Логинов,Татьяна Иванова,Максим Цветков,Александр Терентьев,Светлана Миронова,
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