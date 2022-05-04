Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
1 час назад

Вик Уайлд высказался о награждении российских олимпийцев в Кремле

Чемпионат.comиещё 1

Двукратный чемпион Олимпийских игр в Сочи и бронзовый призёр Олимпиады в Пекине Вик Уайлд высказался в социальных сетях об официальном награждении призёров Игр-2022 в Кремле.

Вик Уайлд высказался о награждении российских олимпийцев в Кремле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На днях состоялось награждение олимпийцев, завоевавших медали в Пекине. Хочу поблагодарить за церемонию Дмитрия Николаевича Чернышенко и Игоря Евгеньевича Левитина. Это уже моя третья медаль на Олимпийских играх, и я очень счастлив.

Также спасибо Министерству спорта России, которое поддерживало меня на протяжении 10 лет и помогало в достижении целей, которые я ставил перед собой. Спасибо Республике Татарстан за поддержку, которую вы начали оказывать в 2019 году, и Федерации сноуборда России за то, что дали мне свободу действий и поддерживали, чтобы я добивался успехов и в жизни, и в спорте», – написал спортсмен.

Зимние виды спорта,Игорь Левитин,Дмитрий Чернышенко,Минспорт России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители