Вик Уайлд высказался о награждении российских олимпийцев в Кремле

Также спасибо Министерству спорта России, которое поддерживало меня на протяжении 10 лет и помогало в достижении целей, которые я ставил перед собой. Спасибо Республике Татарстан за поддержку, которую вы начали оказывать в 2019 году, и Федерации сноуборда России за то, что дали мне свободу действий и поддерживали, чтобы я добивался успехов и в жизни, и в спорте», – написал спортсмен.