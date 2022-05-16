Стал известен кандидат на пост президента Федерации бобслея России от Москвы

Федерация бобслея и скелетона Москвы выдвинула Анатолия Пегова кандидатом на пост президента Федерации бобслея России на выборах, которые запланированы на 27 мая. Об этом ТАСС сообщил в понедельник президент московской федерации, олимпийский чемпион 1988 года Владимир Козлов.

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"Сегодня состоялось общее собрание нашей федерации, которое единогласно выдвинуло Анатолия Сергеевича Пегова на выборы президента Федерации бобслея России, - заметил Козлов. - Он имеет большой опыт управления и много помогает развитию нашего вида спорта".

Как сообщал ранее ТАСС, на пост президента Федерации бобслея России также будут претендовать глава Федерации бобслея Краснодарского края Петрос Гаспарян и бизнесмен Андрей Пимашков, который пойдет на выборы от Федерации санного спорта и бобслея Красноярского края.

Пегов в настоящее время занимает пост вице-президента Федерации бобслея России и руководит Федерацией бобслея и скелетона Республики Татарстан.

По информации ТАСС, кандидатуру Пегова также поддерживают федерации Татарстана, Новосибирской и Липецкой областей.