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1 час назад

Анатолия Пегова выдвинули на пост президента Федерации бобслея России от Москвы

ТАСС

Федерация бобслея и скелетона Москвы выдвинула Анатолия Пегова кандидатом на пост президента Федерации бобслея России на выборах, которые запланированы на 27 мая. Об этом ТАСС сообщил в понедельник президент московской федерации, олимпийский чемпион 1988 года Владимир Козлов.

Стал известен кандидат на пост президента Федерации бобслея России от Москвы
Фото: EPAEPA

"Сегодня состоялось общее собрание нашей федерации, которое единогласно выдвинуло Анатолия Сергеевича Пегова на выборы президента Федерации бобслея России, - заметил Козлов. - Он имеет большой опыт управления и много помогает развитию нашего вида спорта".

Как сообщал ранее ТАСС, на пост президента Федерации бобслея России также будут претендовать глава Федерации бобслея Краснодарского края Петрос Гаспарян и бизнесмен Андрей Пимашков, который пойдет на выборы от Федерации санного спорта и бобслея Красноярского края.

Пегов в настоящее время занимает пост вице-президента Федерации бобслея России и руководит Федерацией бобслея и скелетона Республики Татарстан.

По информации ТАСС, кандидатуру Пегова также поддерживают федерации Татарстана, Новосибирской и Липецкой областей.

Действующий руководитель организации Елена Аникина приняла решение больше не претендовать на этот пост.

Зимние виды спорта,Владимир Козлов,
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