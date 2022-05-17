Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
1 час назад

Тарасова оценила запрет на показ Олимпиады в России

Lenta.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила новость о том, что Россия не была допущена к тендеру на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасова оценила запрет на показ Олимпиады в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пусть нам вообще ничего не показывают! Главное, чтобы наши ребята опять все золото выиграли. Хорошо, мы готовы не смотреть ничего, лишь бы пьедестал был наш», — раскритиковала запрет специалист.

Она посчитала, что политическая ситуация не должна вмешиваться в спорт и жизни атлетов.

16 мая Международный олимпийский комитет на своем сайте объявил о том, что Россия и Белоруссия не были допущены к участию в тендере на приобретение телеправ для показа Олимпиад 2026 и 2028 годов. Тендерные документы принимались до 25 апреля.

В 2026 году зимние Игры примут Милан и Кортина-д’Ампеццо. Летние соревнования 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

Зимние виды спорта,Татьяна Тарасова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители