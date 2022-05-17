Трехкратный чемпион ОИ по санному спорту Людвиг завершил карьеру

Трехкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по санному спорту немец Йоханнес Людвиг объявил о завершении карьеры. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Международной федерации санного спорта (FIL).
"Санный спорт был главным смыслом моей жизни с шести лет, - сказал Людвиг. - В последние 30 лет почти каждый день моей жизни определялся санным спортом и требовал от меня, а также от моей семьи больших лишений. За свою карьеру я понял, что в большом спорте прежде всего настойчивость и уверенность в своих силах являются важными элементами успеха. Я считаю большим подарком то, что бесчисленное количество людей стояли рядом со мной на жизненном пути".
Людвиг сообщил, что планирует работать в полиции.
"С нетерпением жду нового этапа в своей жизни. В профессиональном плане большую роль будет играть моя дальнейшая карьера в полиции. Но пока в центре внимания будет моя семья. Я с нетерпением жду лета и хочу проводить время с детьми, которым так долго приходилось обходиться без меня", - добавил спортсмен.
Людвигу 36 лет, на его счету три золотые и бронзовая медаль Олимпийских игр. Также немец является двукратным чемпионом мира. В сезоне-2021/22 Людвиг стал обладателем Кубка мира.