Трехкратный чемпион ОИ по санному спорту Людвиг завершил карьеру

"Санный спорт был главным смыслом моей жизни с шести лет, - сказал Людвиг. - В последние 30 лет почти каждый день моей жизни определялся санным спортом и требовал от меня, а также от моей семьи больших лишений. За свою карьеру я понял, что в большом спорте прежде всего настойчивость и уверенность в своих силах являются важными элементами успеха. Я считаю большим подарком то, что бесчисленное количество людей стояли рядом со мной на жизненном пути".