Бах объяснил, почему МОК рекомендовал отстранить россиян от международных соревнований

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время выступления на 139-й сессии организации в Лозанне объяснил отстранение спортсменов из России и Белоруссии от официальных соревнований. "Почему мы реагировали на эту ситуацию иначе, чем на многие другие военные конфликты по всему миру? На это есть два ответа. Во-первых, ситуация в Украине отличается тем, что является вопиющим нарушением олимпийского перемирия. Во-вторых, далеко идущие политические, социальные и экономические последствия этой ситуации делают ее поворотным моментом в мировой истории", — приводит слова Баха "Матч ТВ". Напомним, в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования. Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен перенести из Казани матч за Суперкубок Европы 2023 года.