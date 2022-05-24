Британцы рассказали, как допинг портит им удовольствие от соревнований

«Результаты исследования напоминают о том, что допинг не только ставит под угрозу честность самих соревнований. Он негативно воздействует на взгляды болельщиков на спорт, на то, как мы ведем себя, и, что вызывает беспокойство, также влияет на энтузиазм родителей, поощряющих своих детей к занятиям спортом.