Бестемьянова: допуск российских делегатов на конгресс ISU станет светом в конце туннеля

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Допуск российских делегатов на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) станет светом в конце туннеля для спортсменов национальной сборной в плане надежды на участие в международных соревнованиях. Такое мнение ТАСС в среду высказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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"В первый день будет голосование, допустят ли федерацию к участию в самом конгрессе, так что ждем 6 июня. Если нас допустят, это будет свет в конце туннеля [для спортсменов]", - сказала Бестемьянова.

Конгресс ISU пройдет в июне в Таиланде. 19 мая в документе ISU, предоставленном ТАСС, говорилось о том, что решение об участии российских делегатов будет принято 6 июня, в первый день конгресса.