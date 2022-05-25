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3 часа назад

Бестемьянова: допуск российских делегатов на конгресс ISU станет светом в конце туннеля

ТАССиещё 3

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Допуск российских делегатов на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) станет светом в конце туннеля для спортсменов национальной сборной в плане надежды на участие в международных соревнованиях. Такое мнение ТАСС в среду высказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Бестемьянова: допуск российских делегатов на конгресс ISU станет светом в конце туннеля
Фото: ТАССТАСС

"В первый день будет голосование, допустят ли федерацию к участию в самом конгрессе, так что ждем 6 июня. Если нас допустят, это будет свет в конце туннеля [для спортсменов]", - сказала Бестемьянова.

Конгресс ISU пройдет в июне в Таиланде. 19 мая в документе ISU, предоставленном ТАСС, говорилось о том, что решение об участии российских делегатов будет принято 6 июня, в первый день конгресса.

1 марта ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Зимние виды спорта,Наталья Бестемьянова,
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