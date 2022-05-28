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1 час назад

В Дудинке прошла церемония открытия турнира по керлингу Nornickel Curling Cup

ТАСС

В городе Дудинке Красноярского края открылся международный турнир по керлингу Nornickel Curling Cup. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В Дудинке открылся международный турнир по керлингу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В церемонии открытия приняли участие чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по биатлону Матвей Елисеев, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 и 2022 годов в ски-кроссе Сергей Ридзик, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

В турнире по керлингу примут участие команды России, Белоруссии, а также интернациональные команды, которые поборются за звание победителей Арктического кубка.

Турнир завершится 29 мая. Организатором Nornickel Curling Cup является Федерация керлинга России при поддержке компании "Норникель".

Зимние виды спорта,Сергей Ридзик,Евгения Медведева,Матвей Елисеев,Антон Шипулин,Норникель,
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