В Дудинке открылся международный турнир по керлингу

В городе Дудинке Красноярского края открылся международный турнир по керлингу Nornickel Curling Cup. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии открытия приняли участие чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по биатлону Матвей Елисеев, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 и 2022 годов в ски-кроссе Сергей Ридзик, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.