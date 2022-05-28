В Дудинке открылся международный турнир по керлингу

В городе Дудинке Красноярского края открылся международный турнир по керлингу Nornickel Curling Cup. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В церемонии открытия приняли участие чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по биатлону Матвей Елисеев, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 и 2022 годов в ски-кроссе Сергей Ридзик, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
В турнире по керлингу примут участие команды России, Белоруссии, а также интернациональные команды, которые поборются за звание победителей Арктического кубка.
Турнир завершится 29 мая. Организатором Nornickel Curling Cup является Федерация керлинга России при поддержке компании "Норникель".