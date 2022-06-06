Международный союз конькобежцев отклонил требование Украины отстранить РФ от выборов

Делегаты Международного союза конькобежцев (ISU) отклонили предложение Украины не допускать представителей РФ и Белоруссии до участия в конгрессе и выборах организации. Как сообщает «Матч ТВ», голосование по этому вопросу состоялось в понедельник, 6 июня.

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За предложение украинской стороны выступили 48 членов конгресса, против — 55, воздержались — 13. Для положительного решения необходимо было получить 78 голосов. По вопросу участия в выборах ситуация сложилась схожим образом: 54 участника проголосовали «за», 46 — «против», еще 16 воздержались.

Кроме Украины, против участия россиян в конгрессе и выборах выступали представители Канады, Финляндии, Польши. Швейцария попросила о тайном голосовании.

От российской стороны на конгрессе выступили представитель Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Свиридов и генеральный секретарь Союза конькобежцев России Ксения Шанцева.