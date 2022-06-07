ISU продлил отстранение России от соревнований

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, сообщил генеральный директор организации Фреди Шмид. Об этом пишет ТАСС.

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Как отметил Шмид, решение об отстранении будет действовать до особого решения совета либо конгресса. Теперь российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления.

Ранее ISU на заседании конгресса не принял поправку в устав, которая позволяла бы отстранить Федерацию фигурного катания на коньках России от членства в организации. За принятие этой поправки проголосовал 71 делегат при необходимых 77 голосах. В случае ее принятия ISU позволял бы совету предпринимать любые действия, вплоть до временного отстранения, против федераций-членов организации и спортсменов.