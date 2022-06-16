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55 минут назад

Апелляционный трибунал IBSF отменил отстранение Федерации бобслея России

Sports.ruиещё 1

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отменил решение о временном отстранении Федерации бобслея России.

Апелляционный трибунал IBSF отменил отстранение Федерации бобслея России
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщил генсекретарь российской организации Сергей Пархоменко. 2 марта IBSF приостановила ее членство до июля 2022 года.

«Для нас это очень хороший знак. Конкретно про спортсменов в решении трибунала не было сказано, поскольку иск нами подавался предметно именно по временному отстранению нашей федерации.

Понятно, что если бы отстранение, допустим, продолжалось бы, то мы как федерация, разумеется, не смогли бы заявить спортсменов на международные старты.

В любом случае, если даже против нас будут предприниматься какие-то дальнейшие шаги, то мы уже можем обратно апеллировать к решению коллег из международной федерации. О том, что их трибунал признал вердикт исполкома IBSF не имеющим юридической силы и необоснованным.

Для нас это позитивная новость. В данных условиях мы имеем право заявлять наших спортсменов на участие в международных соревнованиях, поскольку мы являемся полноправным членом IBSF», – сказал Пархоменко.

Зимние виды спорта,Сергей Пархоменко,
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