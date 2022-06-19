Глава МОК высказался о возможности снятия санкций с россиян

«FINA следует рекомендациям, еще не время их снимать, но мы не можем забывать о дилемме — мы всемирная организация, спорт должен объединять. При этом в спорте все должны подчиняться единым правилам. Мы должны следить за развитием ситуации, за тем, что происходит. И, как я говорил на церемонии в Пекине, нужно дать миру шанс», - подчеркнул Томас Бах.