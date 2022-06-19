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1 час назад

Глава МОК высказался о возможности снятия санкций с россиян

Елена Прошина

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил во время выступления на внеочередном конгрессе Международной федерации плавания (FINA), что еще рано снимать санкции с российских спортсменов. Он отметил также, что следует помнить «об объединяющей миссии спорта». Об этом пишет «Матч ТВ».

Глава МОК высказался о возможности снятия санкций с россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«FINA следует рекомендациям, еще не время их снимать, но мы не можем забывать о дилемме — мы всемирная организация, спорт должен объединять. При этом в спорте все должны подчиняться единым правилам. Мы должны следить за развитием ситуации, за тем, что происходит. И, как я говорил на церемонии в Пекине, нужно дать миру шанс», - подчеркнул Томас Бах.

Спортивный функционер напомнил, что вся планета озабочена украинским конфликтом, но он «к сожалению, не является единственным».

«Как всемирные организации, мы не должны забывать, что у нас есть федерации, которые страдают от конфронтаций», - уточнил Бах.

Глава МОК предположил, что мир после пандемии коронавируса и конфликта на Украине «будет гораздо более разъединенным, чем предыдущий». По его мнению, «объединяющей силой» следует стать олимпийскому движению.

Зимние виды спорта,Томас Бах,
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