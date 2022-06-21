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1 час назад

Испания отказалась от заявки на проведение Олимпийских игр 2030 года

ТАСС

Национальный олимпийский комитет (НОК) Испании принял решение отказаться от подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года из-за отсутствия согласия между правительствами Арагона и Каталонии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба НОК Испании.

Испания отказалась от заявки на проведение Олимпийских игр 2030 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что стороны не смогли достигнуть соглашения о распределении спортивных мероприятий между регионами. НОК проинформировал Международный олимпийский комитет (МОК) о том, что Испания и далее планирует работать с комиссией по организации Игр с целью провести зимнюю Олимпиаду в стране в будущем.

Место проведения зимней Олимпиады 2030 года будет объявлено на сессии МОК в 2023 году. О желании провести Игры-2030 также сообщили американский Солт-Лейк-Сити, канадский Ванкувер и японский Саппоро. В 2026 году зимнюю Олимпиаду примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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