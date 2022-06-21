Испания отказалась от заявки на проведение Олимпийских игр 2030 года

Национальный олимпийский комитет (НОК) Испании принял решение отказаться от подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года из-за отсутствия согласия между правительствами Арагона и Каталонии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба НОК Испании.
Сообщается, что стороны не смогли достигнуть соглашения о распределении спортивных мероприятий между регионами. НОК проинформировал Международный олимпийский комитет (МОК) о том, что Испания и далее планирует работать с комиссией по организации Игр с целью провести зимнюю Олимпиаду в стране в будущем.
Место проведения зимней Олимпиады 2030 года будет объявлено на сессии МОК в 2023 году. О желании провести Игры-2030 также сообщили американский Солт-Лейк-Сити, канадский Ванкувер и японский Саппоро. В 2026 году зимнюю Олимпиаду примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.