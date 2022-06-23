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16 часов назад

Авербух отреагировал на публикацию ISU, напомнив о заслугах советских и российских фигуристов

Спорт день за днемиещё 8

<p> В публикации ISU, посвященной Международному Олимпийскому дню, не оказалось российских спортсменов </p> <p> Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух отреагировал на публикацию Международного союза конькобежцев (ISU). </p> <p> 24 июня ISU в своих соцсетях выложили пост, посвященный Международному Олимпийскому дню, с фотографиями олимпийских чемпионов. Но на них не оказалось российских чемпионов. </p> <p> </p> <p class="visual-quote"> «Это, конечно, вершина глупости, по-другому я назвать это не могу. Вклад советского и российского фигурного катания в мир фигурного катания, в том числе и становление ISU, переоценить невозможно», – сказал Авербух в интервью с журналистами ТАСС. <br> </p> <p> Российский тренер добавил, что такой поступок является показателем слабости. </p> <p> На фотографиях, опубликованных ISU, не оказалось Анны Щербаковой и Александры Трусовой. </p> <p> Щербакова на прошедшей в феврале Олимпиаде в Пекине заняла первое место в одиночном катании, Трусова – второе. Камила Валиева, которая также выступила на турнире, заняла 4 место. </p> <p> </p> <p> 7 июня ISU продлили запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. </p>

Авербух отреагировал на публикацию ISU, напомнив о заслугах советских и российских фигуристов
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем
Зимние виды спорта,Камила Валиева,Александра Трусова,Анна Щербакова,Илья Авербух,
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