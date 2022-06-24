В программу ОИ-2026 включили восемь новых дисциплин

Международный олимпийский комитет включил в программу Зимних Олимпийских игр 2026 годы, которые пройдут в Италии, восемь новых дисциплин. Об этом сообщается на сайте МОК.
В их выборе комитет сделал упор на гендерное равенство на ОИ.
После включения восьми новых дисциплин процент участия женщин в соревнованиях из 40% вырос до 47%. В частности, на Олимпиаде 2026 года впервые разыграют медали в лыжном альпинизме, скелетоне, парном могуле во фристайле, женских прыжках на лыжах с большого трамплина и санях-двойках.
При этом из программы ОИ убрали смешанные командные соревнования в параллельном гигантском слаломе в горнолыжном спорте и одиночную эстафету (сингл-микст) в биатлоне.
Напомним, что Олимпиада 2026 года в Италии пройдет с 6 по 26 февраля.