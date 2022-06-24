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24 минуты назад

МОК включил восемь новых дисциплин в программу Олимпиады 2026 года

Елена Прошина

Международный олимпийский комитет включил в программу Зимних Олимпийских игр 2026 годы, которые пройдут в Италии, восемь новых дисциплин. Об этом сообщается на сайте МОК.

В программу ОИ-2026 включили восемь новых дисциплин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В их выборе комитет сделал упор на гендерное равенство на ОИ.

После включения восьми новых дисциплин процент участия женщин в соревнованиях из 40% вырос до 47%. В частности, на Олимпиаде 2026 года впервые разыграют медали в лыжном альпинизме, скелетоне, парном могуле во фристайле, женских прыжках на лыжах с большого трамплина и санях-двойках.

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При этом из программы ОИ убрали смешанные командные соревнования в параллельном гигантском слаломе в горнолыжном спорте и одиночную эстафету (сингл-микст) в биатлоне.

Напомним, что Олимпиада 2026 года в Италии пройдет с 6 по 26 февраля.

Зимние виды спорта,
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