Виктор Ан может стать советником в Союзе конькобежцев России

"Возможны варианты, но для этого нам нужно просто поговорить, - сказал Гуляев. - У нас довольно неплохой контакт. Не хочу забегать вперед, но такие мысли есть. Он сейчас не находится на территории России. Витя наш. И мы в свое время приложили много усилий для того, чтобы он стал нашим. Он со своей задачей справился не просто на отлично, а на отлично с тремя п