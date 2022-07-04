Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан может стать советником в Союзе конькобежцев России. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент организации Николай Гуляев.
"Возможны варианты, но для этого нам нужно просто поговорить, - сказал Гуляев. - У нас довольно неплохой контакт. Не хочу забегать вперед, но такие мысли есть. Он сейчас не находится на территории России. Витя наш. И мы в свое время приложили много усилий для того, чтобы он стал нашим. Он со своей задачей справился не просто на отлично, а на отлично с тремя п
"Да, некоторые наши федерации контактируют с ним, - продолжил глава организации. - В частности, якутская федерация планирует пригласить Виктора Ана на свои соревнования. Сейчас времена не самые благоприятные для международных контактов, но при первой же возможности мы с удовольствием этим воспользуемся. Мы бы были рады видеть Виктора Ана в России и спланировать какие-то мероприятия по популяризации шорт-трека и возможности использовать его богатейший опыт как спортсмена, как наставника".
Гуляев возглавил Союз конькобежцев России в начале июня, сменив Алексея Кравцова.
Виктор Ан является шестикратным олимпийским чемпионом. Он выступал за сборную России на Олимпийских играх в Сочи, где завоевал три золотые и одну бронзовую медаль. В настоящий момент он тренирует сборную Китая по шорт-треку.