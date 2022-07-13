Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
1 час назад

Правительство Москвы по поручению Путина подготовит предложения о проведении мероприятий по фигурному катанию

Матч ТВиещё 2

Президент РФ Владимир Путин дал поручение властям Москвы подготовить ледовые арены города к проведению международных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий.

Путин поручил представить идеи спортивных мероприятий в Москве
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В документе на сайте Кремля говорится, что Правительство Москвы, а также Министерство спорта РФ и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должны представить предложения о возможности проведения таких мероприятий.

Срок доклада, установленный документов — 15 августа 2022 года. В числе ответственных перечислены мэр Москвы Сергей Собянин, министр спорта РФ Олег Матыцин и глава ФФККР Александр Горшков

Зимние виды спорта,Олег Матыцин,Александр Горшков,Сергей Собянин,Владимир Путин,Минспорт России,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители