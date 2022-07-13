Путин поручил представить идеи спортивных мероприятий в Москве

Президент РФ Владимир Путин дал поручение властям Москвы подготовить ледовые арены города к проведению международных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий.
В документе на сайте Кремля говорится, что Правительство Москвы, а также Министерство спорта РФ и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должны представить предложения о возможности проведения таких мероприятий.
Срок доклада, установленный документов — 15 августа 2022 года. В числе ответственных перечислены мэр Москвы Сергей Собянин, министр спорта РФ Олег Матыцин и глава ФФККР Александр Горшков