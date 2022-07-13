Путин поручил представить идеи спортивных мероприятий в Москве

Президент РФ Владимир Путин дал поручение властям Москвы подготовить ледовые арены города к проведению международных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий.

В документе на сайте Кремля говорится, что Правительство Москвы, а также Министерство спорта РФ и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должны представить предложения о возможности проведения таких мероприятий.