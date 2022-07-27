Фигуристки Валиева и Трусова сыграли в керлинг

Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова сыграли в керлинг в Москве. Об этом в среду сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Валиева и Трусова участвуют в мастер-классе, который проходит под руководством участницы Олимпийских игр, чемпионки Европы и призера чемпионатов мира Анны Сидоровой. Также в мероприятии участвует олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев.