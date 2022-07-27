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32 минуты назад

Фигуристки Валиева и Трусова сыграли в керлинг в Москве

ТАСС

Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова сыграли в керлинг в Москве. Об этом в среду сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Фигуристки Валиева и Трусова сыграли в керлинг
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Валиева и Трусова участвуют в мастер-классе, который проходит под руководством участницы Олимпийских игр, чемпионки Европы и призера чемпионатов мира Анны Сидоровой. Также в мероприятии участвует олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев.

Трусова и Валиева прошли вводную тренировку под руководством Сидоровой, научившись играть на различных позициях.

Зимние виды спорта,Анна Сидорова,Александр Трусов,Дмитрий Соловьев,
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