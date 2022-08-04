Вик Уайлд: WADA не волнуют жизни людей

«Почему всех так волнует, что люди делают со своим телом? Кто должен об этом волноваться, так это сами спортсмены. Все эти организации в мире следят за тобой словно полиция. Хотя они никому не нужны, никто не просит их приезжать. Никто в моем виде спорта не говорит: «О, нам нужно WADA, чтобы сделать тест». Если кто то из моих соперников захочет принять стероиды, то я скажу ему: «Удачи, дружище! Если ты хочешь принимать стероиды, мне плевать». Столько людей суют нос не в свой бизнес. Мне кажется, что и WADA не должно. Их на самом деле не волнуют жизни людей.



У меня был забор крови во время Олимпиады в Китае. Я смеялся: «Что вам нужно? Моя кровь? Чем, вы думаете, я занимался и как это могло изменить мой результат?» Стероиды никак не помогли бы мне подняться на пьедестал.



Некоторых банят за то, что принимают что то тупое вроде мельдония. Есть ли от мельдония какой то эффект, благодаря которому человек завоюет золото или просто медаль? Конечно, нет. Там никакого эффекта. В моем виде спорта 99% побед и поражений — в мозгу. Выигрываю или проигрываю не потому, что я принимал 5 миллиграммов чего то или могу на три секунды быстрее пробежать стометровку. Все зависит от решений в моей голове», — сказал Уайлд «Матч ТВ».