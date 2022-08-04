Вик Уайлд: WADA не волнуют жизни людей

Олимпийский чемпион и призер сноубордист Вик Уайлд отреагировал на предложение президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки признать кодекс организации в американском студенческом спорте и профессиональных лигах.
WADA считает, что пришло время добиться признания всемирного антидопингового кодекса американскими колледжами и профессиональным спортом, и предложило дорожную карту для начала этой работы, заявил Банька. По требованию Международного олимпийского комитета (МОК) все олимпийские виды спорта должны принять всемирный антидопинговый кодекс. Однако большинство профессиональных спортивных лиг США, а также Национальная студенческая спортивная ассоциация (NCAA) не подписали кодекс WADA. С 2000 года контроль за применением запрещенных лекарственных средств в США осуществляет Антидопинговое агентство США (USADA).
«Почему всех так волнует, что люди делают со своим телом? Кто должен об этом волноваться, так это сами спортсмены. Все эти организации в мире следят за тобой словно полиция. Хотя они никому не нужны, никто не просит их приезжать. Никто в моем виде спорта не говорит: «О, нам нужно WADA, чтобы сделать тест». Если кто то из моих соперников захочет принять стероиды, то я скажу ему: «Удачи, дружище! Если ты хочешь принимать стероиды, мне плевать». Столько людей суют нос не в свой бизнес. Мне кажется, что и WADA не должно. Их на самом деле не волнуют жизни людей.
У меня был забор крови во время Олимпиады в Китае. Я смеялся: «Что вам нужно? Моя кровь? Чем, вы думаете, я занимался и как это могло изменить мой результат?» Стероиды никак не помогли бы мне подняться на пьедестал.
Некоторых банят за то, что принимают что то тупое вроде мельдония. Есть ли от мельдония какой то эффект, благодаря которому человек завоюет золото или просто медаль? Конечно, нет. Там никакого эффекта. В моем виде спорта 99% побед и поражений — в мозгу. Выигрываю или проигрываю не потому, что я принимал 5 миллиграммов чего то или могу на три секунды быстрее пробежать стометровку. Все зависит от решений в моей голове», — сказал Уайлд «Матч ТВ».
На Олимпиаде 2022 в Пекине Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе. После окончания Игр он объявил о намерении завершить карьеру. В апреле он заявил, что не хочет работать в Федерации сноуборда России.
Уайлду 35 лет, он является уроженцем США. В мае 2012 года спортсмен получил паспорт гражданина РФ и после этого начал выступать за сборную России. На Играх 2014 в Сочи сноубордист выиграл золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.