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1 час назад

Призер ОИ из Южной Кореи дисквалифицирован за пьяное ДТП

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Ассоциация конькобежцев Южной Кореи (KSU) дисквалифицировала трехкратного призера Олимпийских игр Ким Мин Сока на 18 месяцев за ДТП в пьяном виде, сообщает издание Korea JoongAng Daily.

Призер ОИ из Южной Кореи дисквалифицирован за пьяное ДТП
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел 22 июля в национальном тренировочном центре недалеко от Сеула. 23 летний Ким вместе с тремя товарищами по сборной посетил вечеринку по случаю дня рождения шорт трекиста Пак Джи Юна. После этого Ким в пьяном виде решил отвезти остальных троих спортсменов, но врезался в забор на территории тренировочного комплекса.

Спустя сутки машину обнаружил игрок в настольный теннис. После того как он сообщил об этом в полицию, были обнародованы записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как четверо конькобежцев покидают автомобиль после аварии. Все участники ДТП были отстранены решением KSU на сроки от двух до 18 месяцев. Ким получил наиболее строгое наказание, так как именно он находился за рулем.

23 летний спортсмен выиграл бронзовые медали на дистанции 1500 метров на зимних Олимпиадах 2018 и 2022 годов. На Играх в Пхёнчхане он также выиграл серебро в составе южнокорейской команды.

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