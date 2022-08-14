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47 минут назад

Украинский фристайлист Абраменко пожалел о фото с россиянином Буровым на Олимпиаде

Газета.Ru

Украинский фристайлист Александр Абраменко, олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призер Игр-2022, признался, что пожалел о совместном фото, сделанном во время олимпийских соревнований в южнокорейском Пхенчхане, с бронзовым медалистом россиянином Ильей Буровым.

Украинский фристайлист пожалел о фото с россиянином на ОИ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам украинского спортсмена, на Играх-2022 в Пекине он даже попросил Бурова, который занял третье место, больше не фотографироваться вместе.

«Тогда я не понимал. Сейчас осознаю, почему этого вообще не нужно было делать. Когда идут соревнования, мы не общаемся, каждый занят своим трудом. Когда понял, что я второй, а Илья – третий, что мы снова будем вместе на пьедестале, сказал ему — давай не будем делать никаких совместных фото, не нужно провоцировать людей. Если хочешь поздравить меня, сделай это после награждения в олимпийской деревне», — цитирует Абраменко ua.tribuna.com.

После завершения соревнований в Пекине россиянин и украинец обняли друг друга и снова попали в объективы фотокамер.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах тогда заявил, что считает очень символичным момент, когда российский и украинский фристайлисты поздравляли друг друга с тем, что снова стали обладателями олимпийских наград.

«Мне запомнился момент, когда украинец Абраменко и россиянин Буров вместе праздновали после выступления. Я считаю, это очень символично в наше время, очень символичный и памятный момент», — сказал Бах.

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