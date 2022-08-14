Украинский фристайлист пожалел о фото с россиянином на ОИ

«Тогда я не понимал. Сейчас осознаю, почему этого вообще не нужно было делать. Когда идут соревнования, мы не общаемся, каждый занят своим трудом. Когда понял, что я второй, а Илья – третий, что мы снова будем вместе на пьедестале, сказал ему — давай не будем делать никаких совместных фото, не нужно провоцировать людей. Если хочешь поздравить меня, сделай это после награждения в олимпийской деревне», — цитирует Абраменко ua.tribuna.com.