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2 часа назад

Вик Уайлд о продолжении карьеры: «Я хотел завершить после Олимпийских игр, но уже все по-другому. Если катаюсь дальше – будет круто, но если нет – тоже будет круто»

Sports.ru

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд ответил на вопрос о продолжении спортивной карьеры.

Российский сноубордист Вик Уайлд прокомментировал продолжение карьеры
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я немного хожу в зал, катаюсь на велосипеде, иногда провожу время с друзьями. Учу русский язык по чуть-чуть, медленно. Немного сейчас путешествую, можно сказать, наслаждаюсь жизнью.

Продолжу ли я карьеру? Это трудный вопрос. Конечно, я хотел завершить после Олимпийских игр (в Пекине, где Уайлд стал бронзовым призером – Sports.ru), но уже все по-другому. Может быть, я не смогу завершить, посмотрим.

Если катаюсь дальше – будет круто, но если я завершу – тоже будет круто», – рассказал Уайлд в интервью на ютуб-канале ФК «Зенит».

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