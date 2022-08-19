«Замерла от испуга, посмотрела в зеркало и заорала»: Йохауг о допинг-пробе

В тот день мы были вместе с моим парнем Нильсом Якобом. Начала читать дальше. В письме говорилось, что образец мочи, взятый во время допинг контроля вне соревнований в Осло 16 сентября 2016 года, содержал клостебол. Вещество, которое находится в запрещенном списке. И тогда я просто замерла от испуга, посмотрела на себя в зеркало и заорала, — рассказала о своих эмоциях в книге Йохауг.