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34 минуты назад

«Замерла от испуга, посмотрела в зеркало и заорала». Лыжница Йохауг — о реакции на положительную допинг-пробу

Матч ТВ

Четырехкратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Тереза Йохауг в своей автобиографии описала реакцию на сообщение о положительной допинг пробе в октябре 2016 года. Отрывок привело издание VG.

«Замерла от испуга, посмотрела в зеркало и заорала»: Йохауг о допинг-пробе
Фото: Getty ImagesGetty Images

— Я проверила электронную почту от Антидопинговой службы Норвегии. Там написано: положительный тест. Мое тело напряглось, но паника не сразу охватила меня. Первая мысль была, что это недоразумение. Должно быть, они отправили не то сообщение не тому человеку.

В тот день мы были вместе с моим парнем Нильсом Якобом. Начала читать дальше. В письме говорилось, что образец мочи, взятый во время допинг контроля вне соревнований в Осло 16 сентября 2016 года, содержал клостебол. Вещество, которое находится в запрещенном списке. И тогда я просто замерла от испуга, посмотрела на себя в зеркало и заорала, — рассказала о своих эмоциях в книге Йохауг.

Лыжница была дисквалифицирована за клостебол на 18 месяцев, она пропустила чемпионат мира 2017 и Олимпийские игры 2018. Йохауг завершила карьеру весной 2022 года.

Спортсменка является четырехкратной олимпийской чемпионкой, завоевала золото на ОИ 2010 и три золота на ОИ 2022. Также на ее счету 14 золотых медалей чемпионатов мира.

Зимние виды спорта,Тереза Йохауг,
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