WADA отреагировало на возможное отстранение сборной Норвегии от ОИ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) находится в контакте с Национальной антидопинговой организацией Норвегии с целью поиска решения по вопросу тестирования несовершеннолетних спортсменов. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе WADA.

В пятницу норвежская вещательная корпорация NRK сообщила, что спортивные власти Норвегии опасаются санкций со стороны WADA, так как антидопинговое агентство страны не выполняет свои обязательства по международному антидопинговому кодексу. По местному закону несовершеннолетние атлеты от 15 до 18 лет не могут быть проверены на допинг без согласия родителей. Из-за этого за последние два года ни один несовершеннолетний спортсмен не был тестирован без предупреждения о визите представителя антидопинговой службы.

"WADA известно об этой проблеме, агентство находится в контакте с Национальной антидопинговой организацией Норвегии с целью поиска решения", - сообщили в пресс-службе WADA.