WADA отреагировало на возможное отстранение сборной Норвегии от ОИ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) находится в контакте с Национальной антидопинговой организацией Норвегии с целью поиска решения по вопросу тестирования несовершеннолетних спортсменов. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе WADA.
В пятницу норвежская вещательная корпорация NRK сообщила, что спортивные власти Норвегии опасаются санкций со стороны WADA, так как антидопинговое агентство страны не выполняет свои обязательства по международному антидопинговому кодексу. По местному закону несовершеннолетние атлеты от 15 до 18 лет не могут быть проверены на допинг без согласия родителей. Из-за этого за последние два года ни один несовершеннолетний спортсмен не был тестирован без предупреждения о визите представителя антидопинговой службы.
"WADA известно об этой проблеме, агентство находится в контакте с Национальной антидопинговой организацией Норвегии с целью поиска решения", - сообщили в пресс-службе WADA.
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Норвегии Берит Кьелль и председатель правления антидопингового агентства страны Торхильд Уидви направили письмо министру по делам детей и семьи Хьерси Топпе, а также министру культуры и гендерного равенства Анетт Треттебергстуен с требованиями изменить закон. Генеральный секретарь НОК Норвегии Нильс Эйнар Аас считает, что самым вероятным наказанием станет запрет на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр, также он не исключил, что в будущем сборной Норвегии могут запретить участвовать в этих соревнованиях.