У сборных России по бобслею и скелетону будет новый главный тренер

"У Данила Васильевича Чабана истек контракт, после чего он прекратил работу на посту главного тренера сборных России по бобслею и скелетону, - рассказал собеседник ТАСС. - Павел Витальевич Щегловский перестал быть старшим тренером национальной команды по бобслею. Кандидатуры главного тренера сборных по бобслею и скелетону, а также старшего тренера по бобслею в настоящее время находятся на утверждении в Министерстве спорта России".