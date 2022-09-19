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29 минут назад

Союз конькобежцев России сменил название

ТАССиещё 2

Союз конькобежцев России на внеочередном конгрессе утвердил смену названия организации. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.

Союз конькобежцев России сменил название
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президент организации Николай Гуляев сообщил ТАСС, что смена названия связана с приведением его в соответствии с требованиями Минюста. Решением конгресса Союз конькобежцев России переименован в Федерацию конькобежцев России.

Союз конькобежцев России был образован в 1990 году и стал правопреемником Всероссийского конькобежного союза и Федерации конькобежного спорта СССР.

Зимние виды спорта,Николай Гуляев,
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