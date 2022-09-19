Союз конькобежцев России сменил название

Союз конькобежцев России на внеочередном конгрессе утвердил смену названия организации. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее президент организации Николай Гуляев сообщил ТАСС, что смена названия связана с приведением его в соответствии с требованиями Минюста. Решением конгресса Союз конькобежцев России переименован в Федерацию конькобежцев России.