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1 час назад

Витольд Банька: «WADA поддерживает связь с РУСАДА, чтобы убедиться, что спецоперация – не рай для мошенников»

Sports.ru

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал о коммуникации с РУСАДА во время отстранения российских спортсменов от международных стартов.

Глава WADA: Мы внимательно следим за работой РУСАДА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы поддерживаем связь с РУСАДА, чтобы убедиться, что спецоперация (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru) не является раем дл

Мы внимательно следим за ними, за тем, что они делают, мы не закрывали эту линию связи.

Нам нужно дождаться конца года. Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие недели и месяцы с точки зрения их возвращения в (мировую антидопинговую) систему», – сказал Банька.

Зимние виды спорта,Витольд Банька,Всемирное антидопинговое агентство,
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