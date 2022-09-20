Глава WADA: Мы внимательно следим за работой РУСАДА

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал о коммуникации с РУСАДА во время отстранения российских спортсменов от международных стартов.

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«Мы поддерживаем связь с РУСАДА, чтобы убедиться, что спецоперация (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru) не является раем дл

Мы внимательно следим за ними, за тем, что они делают, мы не закрывали эту линию связи.