Международная федерация санного спорта продлила отстранение России

"Из соображений безопасности спортсменов исполком решил, что российские спортсмены будут временно отстранены от участия в мероприятиях под эгидой FIL. Федерация будет внимательно следить за положением дел и реагировать в случае развития ситуации", - говорится в заявлении федерации.