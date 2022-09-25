Международная федерация санного спорта продлила отстранение России

Исполнительный комитет Международной федерации санного спорта (FIL) принял решение о продлении отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнований до особого уведомления, сообщает официальный сайт организации.
"Из соображений безопасности спортсменов исполком решил, что российские спортсмены будут временно отстранены от участия в мероприятиях под эгидой FIL. Федерация будет внимательно следить за положением дел и реагировать в случае развития ситуации", - говорится в заявлении федерации.
7 апреля арбитраж FIL отменил все меры, наложенные на российских спортсменов 2 марта исполнительным комитетом организации, который принял решение временно отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Однако впоследствии организация внесла необходимые изменения в свой устав, чтобы повторно отстранить россиян от стартов.
Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о решении Международной федерации санного спорта (FIL) сохранить членство Федерации санного спорта России (ФССР) в составе организации.