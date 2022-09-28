Два российских сноубордиста получили повестки из военкомата. Об этом ТАСС в среду сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.
"Я не буду называть фамилии, но двое есть. Служили ли они? Они проходили в спортивных ротах подготовку. Ждем распоряжений, держим ситуацию на контроле", - сказал Тихомиров.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.