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2 часа назад

Тихомиров рассказал, что два российских сноубордиста получили повестки из военкомата

ТАСС

Два российских сноубордиста получили повестки из военкомата. Об этом ТАСС в среду сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Два российских сноубордиста получили повестки из военкомата
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я не буду называть фамилии, но двое есть. Служили ли они? Они проходили в спортивных ротах подготовку. Ждем распоряжений, держим ситуацию на контроле", - сказал Тихомиров.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

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