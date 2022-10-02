Российский олимпиец получил повестку

Участвовавший в Олимпиаде российский скелетонист Владислав Марченков получил повестку о мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

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Владислав Марченков рассказал, что ему пришлось съездить в Краснодарский край, чтобы взять военный билет – в этом году спортсмен женился и решил переехать, часть документов находились по новому месту жительства.

Теперь он должен прибыть на призывной пункт 4 октября.

25-летний российский скелетонист отметил, что является рядовым запаса. Настроение у него хорошее, за него «больше переживают жен, сестра и мама».