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2 октября

Российский олимпиец получил повестку

Вероника Полынина

Участвовавший в Олимпиаде российский скелетонист Владислав Марченков получил повестку о мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский олимпиец получил повестку
Фото: ТАССТАСС

Владислав Марченков рассказал, что ему пришлось съездить в Краснодарский край, чтобы взять военный билет – в этом году спортсмен женился и решил переехать, часть документов находились по новому месту жительства.

Теперь он должен прибыть на призывной пункт 4 октября.

25-летний российский скелетонист отметил, что является рядовым запаса. Настроение у него хорошее, за него «больше переживают жен, сестра и мама».

Марченков на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане занял 15-е место. Спортсмен выступал за сборную Москвы и ЦСКА.

Зимние виды спорта,Владислав Марченков,
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